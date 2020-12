Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 15:16 Uhr

Bacharach

Durchfahrt in Bacharach-Steeg ist wieder frei

In den vergangenen Tagen war es nicht so einfach, den Bacharacher Ortsteil Steeg zu erreichen, denn auf Höhe der Abzweigung in Richtung Neurath/Burg Stahleck waren die Landesstraße 224 und die Kreisstraße 24 (des Kreises Mainz-Bingen) gesperrt.