Bad Kreuznach

Eigentlich hatten die Polizeibeamten den 39-Jährigen aus dem Hunsrück in Verdacht, Einbrüche zu begehen, als sie am 10. April vergangenen Jahres seine Wohnung durchsuchten. Tatsächlich fanden sie nicht nur einige Utensilien, die für das Ausspähen und Öffnen von Behausungen nützlich sind, sondern auch diverse Betäubungsmittel in einer Menge vor, die auf mehr als Eigenkonsum hindeutete. Der dahinter steckende Fall landete nun vor dem Landgericht Bad Kreuznach.