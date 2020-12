Simmern

Die Corona-Pandemie stellt auch den Kreisverband Rhein-Hunsrück des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor Herausforderungen, insbesondere logistischer Art – etwa bei der Beschaffung von Masken, Infektionsschutzmaterial oder Desinfektionsmitteln. Die Nachfrage ist hoch, die Preise sind entsprechend stattlich, schreibt das DRK in einer Pressemitteilung. In diesen Zeiten haben aber auch Solidarität und Kreativität Hochkonjunktur, wie die vielen selbst genähten Mund-Nasen-Masken von vielen freiwilligen Helfern zeigen, die den DRK-Kreisverband in diesen Tagen erreichen.