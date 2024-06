Drei Tage Festival bei Dorweiler geplant: Die Waldeck hat doppelt Grund zum Feiern

Die Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck hat ein abwechslungsreiches und durchaus hochkarätiges Programm zusammengestellt.

Los geht es am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr mit Stereo Naked, einer Formation rund um den neuseeländischen Kontrabassisten Pierce Black und die Banjospielerin Julia Zech, die mit Gastmusikern auftreten. Weiter geht es mit Steiner und Madlaina (20.30 Uhr), die von ihrer Band unterstützt werden. Im Anschluss sind um 22.30 Uhr il Civetto zu hören, den Abschluss um Mitternacht macht das Absinto Orkestra featuring Lulo Reinhardt.

Der Samstag, 22. Juni, startet musikalisch um 13 Uhr mit dem Danny Dziuk Trio, es folgen Charlotte Brandi (15 Uhr) und die „Alt-Waldecker Joana und Black mit Adax Dörsam um 16.30 Uhr. Am Abend eröffnet kein Geringerer als Stoppok Solo das Programm (19 Uhr), gefolgt von Rainald Grebe und die Kapelle der Versöhnung (21 Uhr) und Wallis Bird (22.30 Uhr). Den Abschluss macht um Mitternacht die Formation Schlagsaite. Auch ein Kinderprogramm ist am Samstag geplant: Um 11 Uhr sorgt Musikerin Polly Rakete aus Mainz mit Kinderliedern für Unterhaltung, um 12 Uhr findet ein Umwelttheater der Kleinen Weltbühne statt mit Freddy Fuchs in der Erfinderwerkstatt. Am Sonntag, 23. Juni, geht es ab 11 Uhr um die demokratiegeschichtliche Bedeutung der Burg Waldeck, die musikalische Begleitung übernehmen Simon und Jan. Um 13 Uhr unterhält Fredrik Vahle die Besucher. Festivaltickets kosten im Vorverkauf 60 Euro, ermäßigt 45 Euro. Kinder bis einschließlich elf Jahren haben freien Eintritt, für Freitag und Samstag sind Tagestickets erhältlich, am Sonntag ist der Eintritt frei. Camping wird mit 10 Euro berechnet.

Weitere Infos gibt es unter www.waldeck-open-air.de