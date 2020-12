Drei neue Positivtests im Rhein-Hunsrück-Kreis – Aktuell acht Infizierte

Einheitlich auf Vernunft setzen: Thomas Torkler zur Forderung nach gleichen Corona-Regeln

Wie einheitlich hätten wir's denn gern? Der Grenzwert von 50 mit Covid-19 Infizierten pro 100.000 Einwohner ist schnell erreicht, wenn man den Landkreis Vechta, der aktuell als Corona-Risikogebiet in Deutschland gilt, betrachtet. In der Kommune in Niedersachsen sind 31 Bewohner und 19 Betreuer eines Heims positiv auf das Virus getestet wurden. 31 + 19 = 50. So flott würde auch der Rhein-Hunsrück-Kreis zum Risikogebiet erklärt werden.