Drei Gemeinden betroffen: Bakterium in Hochbehälter Gondershausen nachgewiesen

Die Erhöhung der Chlordioxid-Menge im Trinkwasser sei nötig, um die hohe Qualität der Trinkwasserversorgung weiterhin sicherzustellen.

„Chlordioxid wird dem Trinkwasser des Zweckverbands standardmäßig für das gesamte Versorgungsgebiet als Desinfektionsmittel am Ausgang des Wasserwerks hinzugefügt, um die Trinkwasserqualität stabil zu halten. Der RheinHunsrück Wasser Zweckverband achtet dabei genau darauf, nur so viel Chlordioxid hinzuzufügen, wie dafür notwendig ist. Sollte bei den regelmäßigen Kontrollen eine Keimbelastung festgestellt werden, wird die Dosierung entsprechend angepasst“, erklärt das Unternehmen. Aufgrund der aktuellen Anpassung könne das Wasser in den betroffenen Orten einen leicht chlorhaltigen Geruch aufweisen. Diese Maßnahme beeinträchtige jedoch keineswegs die Sicherheit oder Qualität des Trinkwassers. „Es kann weiterhin bedenkenlos für alle üblichen Zwecke wie das Trinken, Kochen und Waschen genutzt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gemäß der Trinkwasserverordnung sei der RheinHunsrück Wasser Zweckverband verpflichtet, flächendeckende Kontrollen der Trinkwasserqualität durchzuführen. Die Überprüfung auf das Pseudomonas Aeruginosa-Bakterium sei dabei eine Empfehlung des Umweltbundesamts und keine Pflicht. Dennoch führe der Zweckverband aus Verantwortung und Sorgfalt routinemäßige Kontrollen auf dieses Bakterium durch.

„Anwohner müssen sich keine Sorgen machen und können ihr Trinkwasser wie gewohnt uneingeschränkt verwenden“, heißt es weiter. Bei Fragen ist der RheinHunsrück Wasser Zweckverband erreichbar unter Tel. 06747/12690. red