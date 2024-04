Plus Bacharach/Geisenheim Dr. Randolf Kauer als Professor in den Ruhestand verabschiedet: Vom Hörsaal wieder stärker in die Praxis Von Thomas Torkler i Die Hochschule Geisenheim hat den weltweit einzigen Professor für ökologischen Weinbau in den Ruhestand verabschiedet. Jetzt widmet sich Randolf Kauer weniger der Wissensvermittlung über Biowein, dafür mehr der Praxis im eigenen Weingut in Bacharach, das er mit seiner Tochter betreibt. Foto: Werner Dupuis Die Ortsangabe Bacharach/ Geisenheim verrät schon, dass es sich in der Folge nur um eine Person handeln kann: Dr. Randolf Kauer, Biowinzer aus Bacharach und weltweit einziger Professor für ökologischen Weinbau. Sein Name ist untrennbar mit der Hochschule Geisenheim verbunden. Dort wurde er nun in den Ruhestand verabschiedet. Lesezeit: 6 Minuten

In diesem Jahr verabschiedete Hochschulpräsident Prof. Dr. Hans Reiner Schultz nicht nur 139 junge Frauen und Männer, die ihre Bachelor- und Masterstudiengänge in Geisenheim erfolgreich hinter sich gebracht haben, sondern auch Randolf Kauer. Dieser war fast 25 Jahre an der Hochschule Geisenheim und deren Vorgängerinstitutionen tätig und fokussierte sich in ...