Hunsrück

Seit ein Jäger in der Verbandsgemeinde Emmelshausen einen Wolf gefilmt hatte und nachweislich ein Schaf in der Verbandsgemeinde Kastellaun Anfang Mai von einem Wolf getötet wurde, gingen immer wieder Meldungen vermeintlicher Wolfsrisse bei der Stiftung Natur und Umwelt mit Sitz in Mainz ein. Nun teilt das Umweltministerium mit, dass es sich bei drei der vier gemeldeten toten Kälber nicht um Wolfsrisse handelt. Beim vierten Tier liegen noch keine Ergebnisse der entsprechenden DNA-Analyse vor.