Plus Boppard DLRG-Ortsgruppe Boppard schaut optimistisch in die Zukunft: Viele Einsätze an Seen und Flüssen i Die nach wie vor hoch motivierten und engagierten Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Boppard leisten einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit. Foto: Andreas Carbach Zur Mitgliederversammlung traf sich die DLRG-Ortsgruppe (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) Boppard im Weingut Walter Perll statt. Die Versammlung wurde durch den Vorsitzenden Holger Stüber geleitet. Zahlreiche Mitglieder der DLRG, die sich ehrenamtlich für die Sicherheit am und im Wasser engagieren, waren erschienen. Lesezeit: 1 Minute

Die Versammlung, die von vielen Mitgliedern auch digital zu Hause am Bildschirm verfolgt wurde, begann mit einem Rückblick auf die Aktivitäten und Erfolge des vergangenen Jahres. Die DLRG-Ortsgruppe Boppard leistete zahlreiche Einsatzstunden auf Flüssen und Seen in der Region. Die Zahl der Einsätze in der überörtlichen Hilfe war ebenfalls beeindruckend. Auch ...