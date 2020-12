Simmern

In nicht nur für die Landwirtschaft turbulenten Zeiten versuchte eine Diskussion im Rahmen der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe des Bauern- und Winzerverbands Rhein-Hunsrück in der Hunsrückhalle in Simmern Antwort auf die Frage zu geben: Welche Agrarpolitik brauchen wir nach 2020? Transparenz und Offenheit der Landwirte den Verbrauchern gegenüber, darüber waren sich trotz kontroverser Argumentation die Diskutierenden einig, sei essenziell.