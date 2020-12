Hunsrück

In den Ortsgemeinden Dickenschied, Lindenschied, Rohrbach und Woppenroth ist eine erneute Diskussion über Windkraft entstanden. Nachdem bekannt wurde, dass in der Gemarkung Oberkirn offensichtlich Windräder gebaut werden sollen, formiert sich erste Gegenwehr. Denn das Projekt erinnert an eine Historie, die in der Verbandsgemeinde Kirchberg vor einigen Jahren für Wirbel und Entrüstung sorgte.