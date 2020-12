Bell

Viele Veranstaltungen der diesjährigen Kultur- und Kunst-saison sind der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Mehr als drei Monate lag das kulturelle Leben weitgehend brach. Einen Höhepunkt des Hunsrücker Veranstaltungskalenders soll es in diesem allerdings definitiv geben: Das Dinner-Erlebnis-Varieté im Tiererlebnispark Bell findet statt. Am morgigen Mittwoch, 1. Juli, beginnt der Kartenverkauf für 32 Veranstaltungen. Vom 20. November bis zum 16. Januar heißt es dann in Bell: „Film ab, Spot an!“