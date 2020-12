Dill

Viele Diller hatten schon lang den Wunsch, ihr idyllisches, aber still vor sich hin schlummerndes Dorf endlich in ein besonderes Licht zu rücken. Simon Land aus Neuerkirch kam mit seiner Eventtechnik den Dillern zur Hilfe und illuminierte für einen Abend bei den „Diller Lichtern“ den historischen Ortskern in allen Farben des Regenbogens. Bis spät in die Nacht genossen die Einheimischen mit ihren Gästen ein daraus resultierenden Dorffest.