Rheinböllen

Rhein-Hunsrück. Noch bis vor wenigen Wochen haben acht Schulen im Kreis über schnellen Internetzugriff verfügt. Das hat sich schlagartig geändert, wie Mario Piroth von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück erklärt. „Es sind sechs Schulen in den vergangenen 14 Tagen hinzugekommen“, erzählt der Fachbereichsleiter Schulen und Gebäude. Stand jetzt sind somit 14 der 15 weiterführenden Schulen im Kreis nach dem Digitalpakt I an das Glasfasernetz der Westnetz angeschlossen. Darunter auch die Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen.