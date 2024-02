Plus Dickenschied Diggeschidder Narrenschau kam an – Narrhalla in Dickenschied restlos ausverkauft „Ihr Narren all ruft laut Helau zur Diggeschidder Narrenschau!“ Dieses Motto stand in großen Lettern über der Bühne als Aufforderung für alle Narren, kräftig mit den Aktiven die Fasenacht zu feiern – und die ließen sich das nicht zweimal sagen.

Von Beginn an herrschte munteres Treiben in der ausverkauften Narrhalla. Im Elferrat (Kathrin Neurohr, Anna Wilbert, Anja Dillig-Bautz, Nina Rendler, Melanie Konrath-Heuser, Ramona Jaster, Michaela Zimmer, Kerstin Weigert-Weber, Julia Konrath, Steffanie Neurohr) hatten in diesem Jahr die Frauen die Herrschaft übernommen, lediglich Schorschi alias Volker Westermayer wurde in der illustren ...