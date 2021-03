Im März finden weitere Impfungen für die Personengruppe der über 80-Jährigen in den Impfzentren statt. Auch am Impfzentrum in Simmern erhalten die Personen, die bislang aufgrund der Impfstoffknappheit vertröstet wurden und warten mussten, nun ihre Impfungen. In der laufenden Woche werden in Simmern 1000 bis 1100 Impfungen vorgenommen, teilt die Kreisverwaltung mit.