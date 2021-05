Diese Regeln gelten für Reisende innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz

Plus

Ob Hotels, Ferienwohnungen oder Campingplätze in vollem Umfang oder in Teilen genutzt werden dürfen, hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz der jeweiligen Kommune ab. Lockerungen finden dort statt, wo die Inzidenz unter 100 liegt. In diesen Kommunen dürfen „Einrichtungen des Beherbergungsgewerbes, insbesondere Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe, Gästehäuser, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Familienferienstätten, Jugendbildungsstätten, Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime, Ferienzentren, Campingplätze, Reisemobilplätze, Wohnmobilstellplätze und jeweils ähnliche Einrichtungen“ öffnen, heißt es auf der Internetseite der Landesregierung. Voraussetzung ist, dass „die einzelnen Wohneinheiten jeweils über eigene sanitäre Einrichtungen verfügen, sämtliche Gemeinschaftseinrichtungen geschlossen sind, Angebote von Sport- und Freizeitaktivitäten, Wellnessangebote sowie Gruppenangebote mit Freizeitcharakter nicht zulässig sind, und ein Hygienekonzept vorgehalten wird.“ Zudem gilt die Pflicht zur Kontakterfassung und eine Maskenpflicht in „allen öffentlich zugänglichen Bereichen“.