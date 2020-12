Dienstag Markt in St. Goar – Stände öffnen ab 16 Uhr auf dem Rheinbalkon

Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 19:36 Uhr

Ein Wochenmarkt findet am Dienstag, 7. Juli, in St. Goar statt.

Das Marktangebot startet also nicht wie vorgesehen rechtsrheinisch in St. Goarshausen. Von 16 bis 19 Uhr sind die Marktstände heute erstmals auf dem Rheinbalkon in St. Goar geöffnet, wo die Händler auch nächste Woche ihre Waren anbieten.

Demnächst ist dann St. Goarshausen an der Reihe, ob es bereits am nächsten Dienstag klappt, ist noch nicht entschieden. Die beiden Schwesterstädte wollen den Wochenmarkt im wöchentlichen Wechsel veranstalten.