Plus Kirchberg

Die Zukunft im Blick: Ausonius-Realschüler nehmen Abschied

i Zum Abschied stellten sich alle Schüler mit ihren Lehrern der Ausonius-Realschule plus in Kirchberg noch zu einem letzten Erinnerungsfoto auf. Foto: Leonie Gossler/Foto Gossler

In der vorletzten Schulwoche sagte die Schulgemeinschaft der Ausonius-Realschule plus Kirchberg 88 Schülern „Auf Wiedersehen“. Nach einer besinnlichen Andacht in der Friedenskirche folgte die Entlassfeier in der festlich geschmückten Stadthalle Kirchberg.