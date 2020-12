Boppard

Die 39. Auflage des Bopparder Kalenders von Hobbyfotograf Erich Martin Hermanspahn ist erschienen. Und wieder zeigt Hermanspahn Boppard in allen vier Jahreszeiten in früherer und heutiger Zeit. Nachdem die Umfeldgestaltung an der Kurfürstlichen Burg seit wenigen Jahren abgeschlossen ist, hat der Hobbyfotograf eine Stadtansicht von der Wasserseite aus als Titelbild gewählt. Winterlich ist es auf dem Foto für die Monate Januar und Februar. Dabei steht der Schnee im Rheintal im Mittelpunkt.