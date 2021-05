Die meisten Bewohner sind geimpft: Bethesda wartet auf Lockerungen für psychisch Erkrankte

Bei Bethesda St. Martin in Boppard hat es einen Wechsel in der Einrichtungsleitung gegeben. Bereits gegen Ende des vergangenen Jahres übernahm Alexandra Flöck die Einrichtungsleitung des Hauses Bethesda, Christian Külzer leitet seitdem das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ). Zuvor waren die beiden bereits als Stellvertreter tätig für den bisherigen Leiter der beiden Einrichtungen, Stefan Feld, der die Geschäftsführung der gemeinnützigen GmbH Bethesda St. Martin und der BEST gGmbH Alexandra übernommen hat.