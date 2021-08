In einer Feierstunde unter dem Motto „Die Löwin verlässt ihren Felsen“ wurde Cornelia Löwenstein, die Leiterin des Simmerner Studienseminars, in den Ruhestand verabschiedet. 22 Jahre lang prägte sie maßgeblich die Ausbildung angehender Grundschullehrkräfte mit und bereitete sie in Theorie und Praxis auf ihr Berufsleben vor.