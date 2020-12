St. Goar

Auch in schwierigen Zeiten wollen die Lions sich durch Engagement und Unterstützung in die Gesellschaft einbringen. So konnte beispielsweise die Tafel in St. Goar-Oberwesel durch ihre besondere Corona-Situation gefördert werden. Die Verantwortung liegt derzeit bei Martina Lorenz. Sie ist die erste weibliche Chefin des 1972 gegründeten Lions Clubs Rheingoldstraße.