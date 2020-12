Gehlweiler

Während in der Kreisstadt Simmern und damit in der „Heimat der Heimat“, wie es im Untertitel des Festivals heißt, die Heimat Europa Filmfestspiele in vollem Gange sind, lässt sich im nahe gelegenen Gehlweiler die eigentliche „Heimat der Heimat“ hautnah erleben. Neben den vielen Infotafeln, die von Edgar Reitz’ Dreharbeiten von „Die andere Heimat“ vor acht Jahren berichten, hat nach einer Corona-Zwangspause auch das kleine Filmhaus am Fuße der steinernen Brücke wieder seine Türen für Besucher geöffnet.