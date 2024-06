Die andere Jobsuche im Tierpark-Ambiente – Neues Format kommt gut an

Eine Fülle von Anregungen

Hinterm Ofen vorlocken müssen die Unternehmen die Menschen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Wer Arbeit sucht, geht natürlich zum Arbeitsamt, aber das Klientel, auf das eine Jobmesse abzielt, ist viel weiter gestreut.

Arbeitnehmer, die in einem Unternehmen beschäftigt sind und nicht abgeneigt wären, sich eine andere Stelle zu suchen, weil es ihnen an der bisherigen nicht mehr gefällt, weil sie andere Neigungen an sich entdeckt haben oder einfach, weil sie etwas ganz Neues machen wollen – all diese Personen finden im Rahmen einer Leistungsschau wie in Rheinböllen eine Fülle von Anregungen.

Nicht ohne Grund trug die Veranstaltung am Samstag den Untertitel „Recruitingmesse“. Rekrutierung ist ein Begriff, der eigentlich nur aus dem militärischen Bereich geläufig ist. Es heißt so viel wie beschaffen, besorgen, heranschaffen, herbeiholen. Und darum geht es den Unternehmen, die händeringend nach Fachkräften suchen.

Sie müssen eben nach neuen Wegen suchen, an zukünftige Mitarbeiter heranzutreten, um deren Interesse zu wecken. Umgekehrt wird auch ein Schuh draus, denn viele Menschen wissen häufig nicht, welche Karrieremöglichkeiten der Rhein-Hunsrück-Kreis wohnortnah zu bieten hat.