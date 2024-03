Plus Simmern Die Amigos machen auf der Bühne weiter – Station am 20. März in Simmern i Die Amigos und die nächste Generation: Die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich kommen am 20. März in die Hunsrückhalle. Daniela Alfinito ist die Tochter beziehungsweise die Nichte der beiden erfolgreichen Sänger. Foto: Bernd Ulrich Lesezeit: 2 Minuten Die Amigos gehen auf große Deutschlandtour: Dabei machen sie auch in Simmern Station.

Am Mittwoch, 20. März, sind sie ab 18 Uhr in der Hunsrückhalle zu Gast. Dabei war der Auftritt zunächst in der Schwebe, nachdem Karl-Heinz Ulrich seine geliebte Ehefrau Doris, die schwer krebskrank war, erst vor wenigen Wochen verloren hatte. Es sei offen gewesen, ob die Amigos nach diesem Schicksalsschlag noch ...