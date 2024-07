Plus Simmern

DHL entlässt in Simmern bis zu 70 Mitarbeiter: Telekom als langjähriger Kunde bricht weg

i Am Standort in der Mutterschieder Straße in Simmern hat sich das Unternehmen DHL Supply Chain 2019 noch deutlich vergrößert. Ende des Jahres läuft ein Vertrag mit der Telekom als langjährigem und großem Kunden aus. Die Folge ist Stellenabbau. Foto: Werner Dupuis

Die Mitarbeiter der DHL Supply Chain in Simmern sind am Freitag, 28. Juni, in einer Mitarbeiterversammlung darüber informiert worden, dass zum Ende des Jahres ein Teil des Logistikgeschäfts am Standort in der Mutterschieder Straße ausläuft. Damit wird auch die Zahl der 150 Beschäftigten um bis zu 70 Stellen reduziert. Das Unternehmen bestätigte auf unsere Anfrage hin auch, dass es sich bei dem wegfallenden Kunden um die Telekom handelt.