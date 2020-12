Simmern

Die Deutsche Fertighaus Holdung AG (DFH) errichtet in Simmern einen neuen Gebäudekomplex, der im Industriegebiet in Richtung Riesweiler auf 32.000 Quadratmeter Fläche entsteht. 5 Millionen Euro investiert DFH nach aktueller Kalkulation in ein Schulungszentrum, ein brandneues Okal-Musterhaus samt Bemusterungszentrum sowie 58 Parklätze für Lkws, und setzt mit dem neuen DFH-Leistungs- und Innovationszentrum innovative Maßstäbe für die Zukunft, heißt es in der Firmenmitteilung.