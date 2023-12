Devise des Duo Faltsch Wagoni im Chapitol in Sevenich lautet: „Palast abwerfen“

Das Duo Faltsch Wagoni: Thomas und Silvana Prosperi sind am 9. Dezember im Chapitol in Sevenich zu Gast. Foto: S. Prosperi

Tatsächlich hat sich der von uns beanspruchte Wohnraum seither mehr als verdoppelt, vollgestopft bis obenhin. Wir fahren in riesigen gepanzerten Karossen durch die geplagte Landschaft, jedes Mobile-Home ein Office, mit allem, was dazugehört: Internet und Kinderbett, Tablet und Tabletten, Handy und Hundi, alles in greifbarer Nähe und bestens geeignete sich die gefährliche Welt da draußen schön zu gaukeln. Wenn Thomas und Silvana Prosperi am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, im Chapitol in Sevenich dazu einladen, Palast abzuwerfen, dann mit der Gewissheit, dass unsere Lebensweise eines Entzugs bedarf.

Infos und Kartenreservierung unter www.chapitol.de; Karten im Vorverkauf zum Preis von 17 Euro gibt es in den Bioläden in Emmelshausen und Kastellaun. Eintritt an der Abendkasse: 19 Euro.