Deutsch-finnische Jugendbegegnung: In der Gruppe den Rhein und den Hunsrück erleben

Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 16:00 Uhr

Eine Woche gemeinsam mit anderen Jugendlichen Spaß haben und die Region von einer anderen Seite kennenlernen – darauf können sich Jugendliche im Rhein-Hunsrück-Kreis in diesem Sommer freuen. Sie werden eingeladen zu einer deutsch-finnischen Jugendbegegnung an der Burg Waldeck.

Nicht nur wegen der einmaligen Lage ist das Jugendgästehaus an der Burg Waldeck in Dorweiler ein toller Ort für eine Jugendbegegnung. Bekannt durch den Nerother Wandervogel und die Waldeck-Festivals ist die Burg Waldeck auch heute noch ein Begriff, wenn es um Kreativität und Jugendbildung geht. Projektleiterin Lina Weinheimer freut sich darauf, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort vom 26. Juli bis 2. August eine Bildungsfreizeit zu veranstalten. Auch Jugendliche aus Finnland sind dabei. Seit dem vorigen Jahr gibt es ein deutsch-finnisches Jugendprojekt im Rhein-Hunsrück-Kreis. „Jugend bewegt“ und „Path-ways for youth“ arbeiten länderübergreifend mit Jugendlichen an gemeinsamer Freizeitgestaltung, sozialer Bildung und Gestaltung von Zukunft im ländlichen Raum.

Herzstück der Arbeit soll ein jährlicher Jugendaustausch zwischen Jugendlichen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und der finnischen Region um Mänttä-Vilppula sein. Der geplante Jugendaustausch im vergangenen Jahr konnte nicht stattfinden, und auch in diesem Jahr wird er leider nicht wie geplant möglich sein. Die Reise nach Finnland kann an sich als ungefährlich eingestuft werden, und die Sicherheitsvorkehrungen am Ort sind hoch. Eine Flugreise mit einer Gruppe birgt allerdings einige Risiken, und auch die Testkosten sind in Finnland erheblich teurer als in Deutschland. Für die finnischen Projektpartner sind die Kosten im Vergleich dazu im Rahmen, daher kommen sie mit einer kleinen Gruppe in den Rhein-Hunsrück-Kreis. So kann zumindest ein kleiner Austausch stattfinden.

Mit ihrer Kollegin Eileen Rippel will Lina Weinheimer zeigen, dass man im Rhein-Hunsrück-Kreis eine unvergessliche Zeit in der Gruppe verbringen kann. Das Tagungshaus der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck bietet im frisch renovierten Säulenhaus ausreichend Platz für die Gruppe und überzeugt auch mit einem nachhaltigen und ausgewogenen Essensangebot. Auf dem Gelände und in der näheren Umgebung gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Tag aktiv zu gestalten. Zudem werden tolle Aktivitäten im Hunsrück und am Rhein stattfinden.

Die Organisatoren laden Jugendliche und junge Erwachsene zu dieser deutsch-finnischen Jugendbegegnung vom 26. Juli bis 2. August ein und freuen sich besonders über junge Menschen, die Lust haben, die gemeinsame Zeit aktiv mitzugestalten. Wer Interesse hat, meldet sich bei Lina Weinheimer. Sie beantwortet alle Fragen rund um das Angebot.

Weitere Informationen, An-meldungsmöglichkeit und aktuelle Angebote gibt es bei Lina Weinheimer unter der Telefonnummer 06761/822 06, per E-Mail an lina.weinheimer@rheinhunsrueck.de und auf Instagram unter @jugend_bewegt_rhk