Feinen Schaumwein gibt es nicht nur in der Champagne, in Katalonien oder der italienischen Franciacorta – es gibt ihn auch ganz nah: am Mittelrhein. Eine kleine Anzahl von Mittelrhein-Weingüter ist inzwischen als Hersteller von ganz famosen Sekten bekannt. Nun stößt auch Sekt aus St. Goar hinzu, wo bislang wohl eher wenige Weinfreunde noch Schaumweine vermutet hätten.