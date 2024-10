Plus Dellhofen Deutsche Weinprinzessin Julia Lambrich: „Mir ist wichtig, dass die kleinen Winzer mit dazugehören“ Von Philipp Lauer i Die Deutschen Weinhoheiten: Weinprinzessinnen Katharina Gräff (von links), Julia Lambrich und Weinkönigin Charlotte Weihl. Foto: Werner Dupuis Im Interview berichtet Julia Lambrich über die ersten Wochen seit der Wahl zur Deutschen Weinprinzessin Ende September und gibt einen Ausblick. Lesezeit: 6 Minuten

Ende September ist Julia Lambrich aus Oberwesel-Dellhofen zur Deutschen Weinprinzessin gewählt worden. Am Rande des Empfangs der Mittelrhein-Weinwerbung gab es die Gelegenheit für ein Interview mit der Jungwinzerin über die erste Zeit in ihrem Amt, einen Einblick in ihren Terminkalender und ihre Ziele. Wie haben Sie die erste Zeit als Deutsche ...