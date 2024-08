Deutsche Aktionstage wollen Wald erlebbar machen: Forstamt Kastellaun macht zahlreiche Angebote

Die Deutschen Waldtage finden von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. September, in ganz Deutschland unter dem Motto „Wald und Wissen“ statt. Das Forstamt Kastellaun lädt in diesem Rahmen für das dritte Septemberwochenende zu zwei Führungen ein. Förster Ralf Lieschied vom Forstamt Kastellaun erläutert auf spannende und unterhaltsame Weise das Thema für Groß und Klein.

„Wälder sind Wunderwelten und erfüllen für uns Menschen viele wichtige Funktionen“, schwärmt Lieschied. „Wussten Sie, dass es im Ökosystem Wald noch viele ungelöste Rätsel gibt? Forschende entdecken immer wieder etwas Neues und helfen uns Forstleuten, das komplexe Ökosystem Wald besser zu verstehen und entsprechend zu agieren. So spielt die Waldforschung eine entscheidende Rolle für den Schutz unserer Wälder, für ihre nachhaltige Bewirtschaftung und für die Entwicklung von Anpassungsstrategien in Zeiten des Klimawandels.“

Lieschied will Wissen weitergeben

Für Ralf Lieschied bietet das Thema „Wald und Wissen“ der diesjährigen Deutschen Waldtage die Gelegenheit, etwas über Waldforschung und Bildung zu erzählen. „Dass Wissenschaftler und Forstleute so viel über den Wald und unser Handeln wissen, ist toll. Genauso wichtig ist es aber, diese spannenden Informationen über die ökologische, soziale und ökonomische Bedeutung des Waldes an interessierte Menschen weiterzugeben“, berichtet der Forstmann. Die waldbezogene Umweltbildung ermöglicht das praktische Erleben und Lernen von ökologischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen im Naturraum Wald.

Den Wald erlebbar machen

„Uns geht es um Sensibilisierung für den Schutz und die nachhaltige Nutzung dieses Ökosystems. Insbesondere die Bildung für nachhaltige Entwicklung schafft die Verbindung zwischen Theorie und Praxis und kann Menschen dazu befähigen, vorausschauend und zukunftsfähig zu denken und zu handeln“, erklärt Lieschied.

Mit den zwei geplanten Veranstaltungen will das Forstamt Kastellaun den Wald, seine Funktionen und Leistungen für die Menschen erlebbar machen. Im Austausch mit dem Förster erfahren die Waldbesucher, was es an neuen Erkenntnissen aus und über den Wald gibt und wie die moderne Waldpädagogik funktioniert. „Auch unsere Strategien für gesunde Wälder in Zeiten des Klimawandels werden thematisiert“, ergänzt Lieschied das Angebot.

Folgende Veranstaltungen finden zu den Deutschen Waldtagen im Forstamt Kastellaun statt:

Samstag, 14. September, 19.30 Uhr: Nachtwanderung „Der heimische Wald bei Nacht – so nah und doch so unbekannt“, Parkplatz Burgstadthotel, Südstraße 34, 56288 Kastellaun.

Sonntag, 15. September, 10.30 Uhr: Führung über den Klimawandelpfad, Parkplatz Burgstadthotel, Südstraße 34, 56288 Kastellaun. red

Anmeldungen zu den jeweiligen Veranstaltungen sind möglich per E-Mail an ralf.lieschied@wald-rlp.de