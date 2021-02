Runder Geburtstag in Simmern: Der VfR (Verein für Rasensport) 1921 Simmern wird am 10. Februar 2021 genau 100 Jahre alt. Nach der jüngsten Bestandserhebung des Sportbundes Rheinland im vergangenen Jahr ist der VfR mit 997 Mitgliedern der sechstgrößte Sportverein im Rhein-Hunsrück-Kreis – und im vergangenen Jahrhundert sicherlich der erfolgreichste in der Region gewesen.