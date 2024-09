Plus Oberwesel

Der Nikolaus kann kommen: „Schiffstaufe“ am Oberweseler Weinmarkt

Von Werner Dupuis

i "Schiffstaufe" am Oberweseler Weinmarkt Foto: Werner Dupuis

Er ist der Schutzpatron der Schiffer und der Kaufleute, den Kindern bringt er süße Gaben. Weit über seine Bedeutung in der katholischen Kirche hinaus ist der heilige Nikolaus auch in der säkularen Gesellschaft eine ganz besondere Lichtgestalt. In Oberwesel wird er besonders verehrt.