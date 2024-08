Plus Dörth

Der neue VG-Rat Hunsrück-Mittelrhein nimmt Arbeit und Fahrt auf: FDP-Kritik an Neuordnung der Ausschüsse

i In den Reihen des neuen Rats der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein lassen sich einige schön länger bekannte, einige bislang in anderer Funktion oder aus anderen Gremien bekannte und ein Paar ganz neue Gesichter erblicken. Foto: Philipp Lauer

Der neue Rat der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein hat sich am Donnerstagabend konstituiert und unter anderem die drei Beigeordneten gewählt. Die Verabschiedung einer geänderten Form der Hauptsatzung sorgte im Anschluss an die Verpflichtung der neuen Konstellation für einen kurzen Anflug von Aufregung in dem sonst gewohnt harmonischen Gremium.