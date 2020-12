Maurer mit mehr Mindestlohn: Für die rund 2450 Bauarbeiter im Rhein-Hunsrück-Kreis gelten neue Lohnuntergrenzen, teilt die IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach mit. Keiner, der in der Branche arbeitet, darf weniger als 12,55 Euro verdienen – das sind 35 Cent mehr als bisher. Am Monatsende macht die Erhöhung ein Plus von rund 60 Euro aus.