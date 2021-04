Der Loreleyfelsen wird zentimetergenau vermessen: Detaildaten liefern genaues Abbild

Ein Felssturz wie in Kestert kann im Mittelrheintal jederzeit passieren. Das sagen Geologen. Wie aber ist es um den Loreleyfelsen bestellt? Was, wenn am Herzstück des Tales, dem weltberühmten Felsen, Steinbrocken in die Tiefe stürzen würden? Davon sei aktuell nicht auszugehen, sagt Dr. Michael Rogall, Geologe beim Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB). Dennoch haben die Wissenschaftler den Felsen ständig im Blick, an verschiedenen Stellen angebrachte Messgeräte zeichnen jede kleinste Veränderung auf und können auf möglicherweise bestehende Gefahren wertvolle Hinweise geben. Aktuell haben die Wissenschaftler jetzt die Messgeräte am Loreleyfelsen gewartet und werten die Daten aus. Unterstützt wurden sie von der Koblenzer Firma AeroDCS, die mit einer Spezialdrohne Tausende von Aufnahmen machte und den Felsen zentimetergenau vermessen hat.