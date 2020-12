Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 11:21 Uhr

Rhein-Hunsrück

Der Kreis wird (etwas) größer

Noch ist von einer Kreisreform in Rheinland-Pfalz und dem Zusammenwachsen der Region Rhein-Hunsrück mit einem der Nachbarkreise keine konkrete Rede. Ganz im Gegenteil: Der Rhein-Hunsrück-Kreis wächst. Am Montag hat dies der Kreistag in Simmern offiziell beschlossen. Die Fläche des Landkreises vergrößert sich um 16 Quadratmeter.