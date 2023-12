Der Kapitän der Mittelrhein-Klinik Dr. Matthias Rudolph verabschiedet sich zum Jahresende aus der Kurstadt. Am 2. November 2004, also vor 19 Jahren, hat Rudolph die zu besetzende Stelle als „Leitender Abteilungsarzt“ in der Mittelrhein-Klinik angetreten. „Ich bin damals quasi als erster Offizier auf die Kommandobrücke gekommen, um die Psychosomatikabteilung aufzubauen“, blickt der scheidende Arzt zurück.