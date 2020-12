Der frühe Vogel fängt den Sonnenaufgang – Bilderbuch-Herbstmorgen

Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 15:44 Uhr

Nach all den trüben und grauen Tagen der vergangenen Wochen meldet sich die Sonne zurück. Mit dramatischen, glutroten Farben am Himmel kündigte sich am Dienstag über Kirchberg ihr Aufgang über dem Soonwaldkamm im Osten an und tauchte die Landschaft über dem abgeernteten Maisacker in ein warmes Morgenlicht.

Wer früh unterwegs war, konnte das Schauspiel genießen – aber nur für kurze Zeit, denn sobald die Sonne vollends die Horizontlinie überwunden hatte, war es vorbei mit dem wunderbaren Farbenspiel.

Dafür wärmten die Sonnenstrahlen an diesem Bilderbuch-Herbstmorgen.