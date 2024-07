Plus Rhein-Hunsrück Der Dialekt kommt zurück, das ist iewascheen – Intervie mit Chorleiter Lucas Eduardo Grave i Lucas Eduardo Grave hat eine besondere Verbindung zu Deutschland. Der Brasilianer hat Vorfahren in Niedersachsen, hat aber auch den Hunsrück kennen- und lieben gelernt. Foto: Lucas Eduardo Grave Im August kommt Lucas Eduardo Grave zusammen mit seinem Orquestra de Municipal de Westfália nach Deutschland, macht auch in mehreren Orten im Rhein-Hunsrück-Kreis Station. Doch den Brasilianer, der in Teutônia, der Partnerstadt der Gemeinde Mengerschied, lebt, verbindet noch viel mehr mit Deutschland als die alljährlichen Besuche. Wir sprachen mit ihm über sein Engagement, seine besondere Beziehung zu Deutschland und über die geplante Tournee. Lesezeit: 4 Minuten

Herr Grave, wie kommt es, dass Sie sich so intensiv mit dem Thema Auswanderung beschäftigen und ein so großes Interesse an Deutschland haben? Ich lebe in Teutônia, Rio Grande do Sul, Brasilien, in einer von Deutschen im Jahr 1858 kolonisierten Region. Die meisten Deutschen, die hierher kamen, kamen aus dem Hunsrück ...