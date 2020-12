Biebernheim

Wer heute an den Feldern in der Region spazieren geht, bekommt von der Vielfalt des Getreides nur einen kleinen Ausschnitt zu sehen: Roggen, Gerste, Hafer, Weizen gehören zu den gängigsten Sorten. Danach kommt nicht mehr viel. Dabei gibt es zahlreiche, teils alte Sorten, von denen manche bereits in Vergessenheit geraten sind. Einige Einwohner aus dem St. Goarer Stadtteil Biebernheim haben sich zur 1200-Jahr-Feier, die aufgrund der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben werden musste, ein besonderes Projekt einfallen lassen. Auf einem landwirtschaftlichen Demonstrationsfeld zeigen sie Feldfrüchte aus vergangenen Tagen und deren Anbaumethoden.