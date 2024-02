Plus Koblenz/Mittelrhein Demo in Koblenz: Auch Bopparder GKM-Mitarbeiter bangen um ihre Klinik Verunsicherung. Frust. Wut. Aber auch die unbezwingbare Hoffnung, dass alles besser werden könnte, vielleicht sogar gut: Das sind die Gefühle, die bei den Mitarbeitern aus dem Gemeinschaftsklinikum vorherrschen, die an diesem Donnerstagnachmittag vor dem Koblenzer Rathaus stehen. Darunter sind auch einige Mitarbeiter des Heilig Geist in Boppard.

Ärzte und Pfleger sind von Boppard nach Koblenz gefahren. Denn auch dort habe die Nachricht vom Scheitern der Verhandlungen mit Sana in der Belegschaft nicht für Begeisterung gesorgt. Das berichtet Bärbel Friedrich, die Betriebsratsvorsitzende am Heilig-Geist-Spital im Austausch mit unserer Zeitung. „Aktuell ist es aber so, dass die Kolleginnen und ...