Dem Lieblingslokal helfen

Ein wenig Abhilfe in der Not will der St. Goarer Gastronom Arslan Islam-Ud-Din schaffen, der gemeinsam über die Onlineplattform SaveYourGastro in St. Goar und Umgebung der Gastronomie unter die greifen möchte. Schon seit dem 20. März sind viele Betriebe geschlossen oder mussten auf Lieferung und Abholung umstellen. Die Idee: Kunden können ihren Lieblingslokalen eine Spende zukommen lassen und helfen diesen, durch die Krise zu kommen. Für die Unterstützung werden die Kunden dann in eine Liste eingetragen, damit sie später mit ihrem Lieblingslokal das Ende der Coronakrise feiern können. Die ehrenamtlich betriebene Plattform ist in Frankfurt und vielen anderen Städten bereits erfolgreich.