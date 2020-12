Simmern-Rheinböllen

Alle 44 Gemeinden und Städte in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen sollen mit Defibrillatoren ausgestattet werden. Das hat der Verbandsgemeinderat nun einstimmig beschlossen und folgte damit einem entsprechenden Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie hatte für die flächendeckende Verbreitung sogenannter Automatischen Externen Defibrillatoren (AED) geworben, die in den Ortsgemeinden 24 Stunden am Tag für jeden schnell und einfach zur Verfügung stehen sollen.