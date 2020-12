Rhein-Hunsrück

In den vergangenen Tagen hat eine Streckensperrung der DB Netz AG auf der Trasse der Hunsrückquerbahn für große Aufmerksamkeit gesorgt. Die genauen Hintergründe der Sperrung sind noch etwas unklar. Wie die Bahn auf Anfrage erläutert, standen und stehen bei den notwendigen Instandhaltungsarbeiten vor allem Maßnahmen am Oberbau an, die sich auf den Plan der Widmer Rail Services AG (WRS) auswirken, Güterverkehr auf die Strecke zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren zu schicken.