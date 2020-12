Rheinböllen

In den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz leben die Bewohner in Hausgemeinschaften. In dieser familiären Wohnform erleben die Senioren weitestgehend Alltagsnormalität. Beteiligt sind dabei Mitarbeiter aus den Bereichen Betreuung, Pflege, Verwaltung und Hauswirtschaft.