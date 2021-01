Kastellaun

Seit dem 1. Januar 1991 bestimmte Gerd Martin ganz wesentlich als Geschäftsführer die Geschicke der Lebenshilfe Rhein-Hunsrück. Nach drei Jahrzehnten in der Verantwortung endet an diesem Sonntag, 31. Januar, seine offizielle Berufstätigkeit, und er geht altersbedingt in den Ruhestand. Aber so ganz wird er nicht aussteigen, ehrenamtlich will er weiter für die heimische Lebenshilfe und die Schwachen der Gesellschaft tätig sein. Und dann bleibt ihm, neben mach anderer freiwilligen Verpflichtung noch das gewichtige Ehrenamt des Ortsbürgermeisters in Sargenroth.