Rheinböllen

Seit rund drei Jahren läuft die große Baustelle an der A 61 zwischen den Anschlussstellen Rheinböllen und Stromberg. Die beiden Brückenbauwerke über das Tiefenbachtal und den Pfädchensgraben werden neu gebaut und die heute bestehenden, gut 50 Jahren alten Brücken später abgerissen. Der Bau „unter Betrieb“, also während die A 61 weiter offen ist, ist das größte Projekt in der Geschichte des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach. Auf den 7,6 Kilometern Länge der Baustelle gibt es viele Entwicklungen zu beobachten, die das 150-Millionen-Euro-Projekt täglich voranbringen. Inzwischen wird von einem Ende der Baustelle im Jahr 2024 ausgegangen.